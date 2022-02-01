Москва, , 04:59 — REGNUM Превышение средних эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 71 регионе России. Об этом 31 января сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РФ.

Грипп Ponchikov.net

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется на четвёртой неделе текущего года, с 24 февраля по 30 февраля, на всей территории России, среди всех возрастных групп. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены по совокупному населению в 71 регионе Российской Федерации.

На 4 неделе 2022 года заболеваемость гриппом и ОРВИ обуславливалась в основном вирусами не гриппозной этиологии, а также вирусами гриппа типа А.

Уточняется, что в ходе подготовки к эпидемии гриппа в стране были вакцинированы более 69,1 млн человек, это составляет 47,3% от численности населения страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве.

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