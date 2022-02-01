Арсеньев, Приморский край, 1 февраля, 2022, 05:17 — ИА Регнум. В полицию Арсеньева ночью 31 января обратилась женщина с заявлением о пропаже сына, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Пропавший ребенок

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Личный состав полиции был поднят по тревоге на поиск семилетнего Романа Богданова.

Женщина пояснила, что мальчик ушел вечером из дома и не вернулся. Его местонахождение неизвестно.

К поискам подключились волонтёры, СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, пропавшая в Костроме 10-летняя Анастасия Лебедева найдена живой.