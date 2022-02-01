Оттава, , 04:51 — REGNUM Санкции в отношении еще трех чиновников Мьянмы, которое якобы причастны к нарушению прав человека, были введены властями Канады. Об этом 31 января сообщило на своей странице в Twitter канадское внешнеполитическое ведомство.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Всего в черном списке Оттавы по Мьянме числится 73 физических лица и 58 организаций. Действующие против них санкции предполагают заморозку активов в Канаде, а также запрет на ведение бизнеса с гражданами Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января власти США внесли в свой санкционный список по Мьянме семерых физических лиц и две организации из этой страны.

Читайте ранее в этом сюжете: США ввели новые санкции против Мьянмы