Оттава, 1 февраля, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Санкции в отношении еще трех чиновников Мьянмы, которое якобы причастны к нарушению прав человека, были введены властями Канады. Об этом 31 января сообщило на своей странице в Twitter канадское внешнеполитическое ведомство.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Всего в черном списке Оттавы по Мьянме числится 73 физических лица и 58 организаций. Действующие против них санкции предполагают заморозку активов в Канаде, а также запрет на ведение бизнеса с гражданами Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января власти США внесли в свой санкционный список по Мьянме семерых физических лиц и две организации из этой страны.