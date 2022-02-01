Токио, 1 февраля, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во второй половине мая впервые посетит Японию в статусе главы государства. Об этом со ссылкой на правительственные источники 1 февраля сообщает газета Yomiuri.

U.S. Marine Corps Флаги США и Японии

По их информации, в настоящее время стороны уже приступили к согласованию точных сроков визита, который будет приурочен к анонсированной ранее встрече лидеров Четырёхстороннего диалога по безопасности (саммита Quad — США, Японии, Австралии и Индии).

Издание отмечает, что Байден может совместить визит в Японию с посещением Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча лидеров Японии, США, Индии и Австралии (саммит Quad) будет проведена на японской территории в первой половине 2022 года.