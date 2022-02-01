Хабаровск, , 05:05 — REGNUM В Хабаровске продолжают убирать снег с улиц и дорог — уже вывезено более 150 тыс. кубометров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе городской мэрии.

Спецтехника убирает снег с проезжей части Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Ежедневно на линию выходят не менее 30 единиц спецтехники и 40 рабочих.

Всего с 8 ноября организациями использовано более 16 тыс. тонн песчано-соляной смеси, 112 тонн реагента, 21 тонна соли. Вывезено 153 тыс. кубометров снега.

Как сообщало ИА REGNUM, столицу Якутии с начала зимы освободили уже от 201 тыс. кубометров снега. В том числе его вывозят с пространств возле бордюров.