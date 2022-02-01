Оттава, 1 февраля, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что правительство страны выступает исключительно за дипломатическое решение ситуации вокруг Украины. Об этом она сказала 31 января в ходе своего выступления в парламенте.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Мелани Жоли «Мы абсолютно привержены дипломатическому решению».

Комментируя парламентариям так называемую «агрессию» России на Украине, глава МИД подчеркнула, что западные страны едины в своих действиях и «любая последующая агрессия будет иметь последствия, в том числе скоординированные с нашими союзниками экономические санкции».

Жоли также сообщила о подготовке канадскими инструкторами с 2014 года более 30 тысяч украинских военных и планах увеличения их контингента с 200 до 400. При этом от ответа на прямой вопрос по поводу поставок летального вооружения Украине глава МИД уклонилась.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что находящиеся на Украине войска вооружённых сил Канады передислоцировались западнее реки Днепр «для обеспечения собственной безопасности».

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