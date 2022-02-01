Сан-Сальвадор, 1 февраля, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) не вправе принудить Сальвадор отказаться от биткоина как от официального платёжного средства в стране. Такое заявление сделал 31 января министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя в эфире местного телеканала Canal 21.

Криптовалюта

Селайя пояснил, что ни одна международная структура не вправе решать вопрос о том, какие платёжные средства будут применяться внутри страны. Как подчеркнул министр финансов Сальвадора, все государства суверенны и имеют право принимать суверенные решения в своей политике.

«С внедрением криптоэкосистемы мы экономим $400 млн на комиссиях за денежные переводы, средства, которые вместо того, чтобы оставаться в руках операторов, будут напрямую вливаться в нашу экономику», — пояснил глава минфина Сальвадора.

Напомним, в конце января МВФ призвал Сальвадор отказаться от использования биткоина в качестве платёжной системы внутри страны. По мнению специалистов фонда, использование биткоина несет крупные риски для финансовой стабильности в республике.

В свою очередь, правительство Сальвадора считает, что доступ к доходам от биткоинов привлечёт в страну иностранных инвесторов. В настоящее время страна готовится к выпуску облигаций на один миллиард долларов, половина которых будет потрачена на покупку биткоинов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве МВФ к правительству Сальвадора отказаться от использования биткоина в качестве официального платёжного средства в стране.