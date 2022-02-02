Тегеран, 2 февраля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. 31 января министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан в телефонном разговоре пожелал скорейшего выздоровления своему индийскому коллеге, который заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Пожелав скорейшего выздоровления министру иностранных дел ИндииСубраманьяму Джайшанкару, Амир-Абдоллахиан отметил, что он отправится в Нью-Дели с рабочим визитом при первой же возможности.

«Визит Хоссейна Амир-Абдоллахиана в Нью-Дели был отложен, поскольку министр иностранных дел Индии заразился смертельно опасным вирусом COVID-19», — объявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Приветствуя позитивные отношения между двумя странами, Амир-Абдоллахиан подчеркнул, что в ходе своего предстоящего визита в Индию он обсудит важные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая афганский кризис, другие региональные события, а также переговоры в Вене.

Джайшанкар, со своей стороны, поблагодарил своего иранского коллегу за звонок и приветствовал его визит в Индию.