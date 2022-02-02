Глава МИД Ирана пожелал индийскому коллеге скорейшего выздоровления
Тегеран, 2 февраля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. 31 января министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан в телефонном разговоре пожелал скорейшего выздоровления своему индийскому коллеге, который заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Пожелав скорейшего выздоровления министру иностранных дел ИндииСубраманьяму Джайшанкару, Амир-Абдоллахиан отметил, что он отправится в Нью-Дели с рабочим визитом при первой же возможности.
«Визит Хоссейна Амир-Абдоллахиана в Нью-Дели был отложен, поскольку министр иностранных дел Индии заразился смертельно опасным вирусом COVID-19», — объявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
Приветствуя позитивные отношения между двумя странами, Амир-Абдоллахиан подчеркнул, что в ходе своего предстоящего визита в Индию он обсудит важные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая афганский кризис, другие региональные события, а также переговоры в Вене.
Джайшанкар, со своей стороны, поблагодарил своего иранского коллегу за звонок и приветствовал его визит в Индию.