Тегеран, 2 февраля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. 31 января Исламская Республика Иран и Республика Армения подписали документ о сотрудничестве в области туризма в кулуарах 15-й Международной туристической выставки, которая проходит в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News

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Заместитель министра культурного наследия, туризма и ремесел ИранаАли Асгар Шалбафан и заместитель министра экономики АрменииНарек Терянподписали соглашение о сотрудничестве в области туризма.

Глава Национального комитета по туризму Армении Систан Богосян и начальник Отдела международного сотрудничества, а также заместитель министра внутренних дел Сона Ованнисян присутствовали на мероприятии во время подписания документа о сотрудничестве между двумя странами.

Ранее состоялась встреча на уровне экспертов между представителями частного сектора двух стран для решения ряда вопросов по дальнейшему взаимодействию в сфере туризма.

29 января в Международном выставочном комплексе Тегерана открылись 15-я Международная туристическая выставка и 35-я Тегеранская выставка ремесел.

Церемония открытия выставок состоялась в присутствии министра культурного наследия, туризма и ремесел ИранаСейеда Эззатоллы Заргами, высокопоставленных должностных и юридических лиц, а также ряда государственных чиновников.