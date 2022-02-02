Тегеран, 2 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. 31 января заместитель министра культуры и информации Сербии заявил, что расширению сотрудничества Белграда и Тегерана нет предела. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

На встрече с послом ИранаРашидом Хассанпуромсербский представительСтанко Благовичупомянул о всесторонних превосходных отношениях двух стран, в том числе в области культуры.

Сербский чиновник сослался на хороший и успешный опыт своей страны в сотрудничестве с иранцами, отметив, что он глубоко уважает древнюю иранскую культуру и цивилизацию.

Благович заверил посла Ирана, что он проинформирует министра культуры Сербии о предлагаемых иранским посольством культурных программах, при этом соответствующий департамент министерства определит тип и способы партнерства в этих программах.

Он также приветствовал предложение посла Ирана о проведении совместных фотовыставок в Тегеране и Белграде по случаю 8-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами, учитывая совместный опыт Ирана и Сербии в социальной, культурной и исторической областях.

Посол Ирана на встрече упомянул о 20-м фестивале иранских фильмов в Сербии, который откроется 4 февраля, пригласив представителей министерства культуры и информации Сербии посетить церемонию открытия и принять в ней активное участие.