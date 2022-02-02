Тегеран, 2 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В результате усилий администрации президента Ибрагима Раиси нынешние российско-иранские отношения вступили в стратегическую фазу, заявил иранский политик 31 января. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Ахмад Хоршиди Азадзаявил IRNA, что стратегия активного сопротивления администрации Ибрагима Раиси и сбалансированная внешняя политика сыграли ключевую роль в укреплении связей между Москвой и Тегераном, что принесет многочисленные плоды обеим сторонам.

Что касается венских переговоров по отмене антииранских санкций, политический эксперт отметил, что представители Ирана, Европейского союза и группы 4+1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) приближаются к окончательной сделке.

Далее он подчеркнул, что Тегеран имеет право голоса в текущих переговорах, поскольку Исламская Республика повысила уровень обогащения урана перед лицом давления со стороны Запада.

«Принятие стратегии активного сопротивления и сбалансированной внешней политики изменило темпы переговоров в Вене в пользу Исламской Республики», — отметил Хоршиди Азад.