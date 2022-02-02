Тегеран, , 08:05 — REGNUM 31 января представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что Исламская Республика Иран предложила свои инновационные идеи по проверке и гарантиям в письменной форме участникам переговоров в Вене и ждет политического решения со стороны Вашингтона. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая на пресс-конференции, Саид Хатибзаде заявил: «Если другие стороны должным образом отреагируют на естественные права и законные требования Ирана на следующий день после возвращения команд в Вену, мы сможем достигнуть надежной, устойчивой сделка, при этом не будет необходимости в фабрикации сроков».

Пресс-секретарь отметил, что Иран теперь ждет, когда Вашингтон проинформирует группе 4+1 о своем политическом решении.

Рекомендуя другим командам вернуться в столицу Австрии с инициативами в руках, он также посоветовал американской переговорной группе, которая косвенно участвовала в переговорах в Вене, признать законные требования Ирана и «не требовать ничего большего, чем СВПД».