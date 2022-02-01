Каракас, , 04:03 — REGNUM Возгорание в двух здания, коммерческом и жилом, произошло в Венесуэле, в столице страны Каракасе. Об этом 1 февраля сообщила пожарная служба города на своей странице в Twitter.

Пожар Dave Hogg

Уточняется, что пожар начался в коммерческом здании в районе Барута, затем огонь перекинулся на жилой дом. Прибывшие на место происшествия спасатели смогли эвакуировать из двух горящих зданий 11 человек.

Все спасённые получили медицинскую помощь в спецпункте, развёрнутом на месте происшествия. Уточняется, что серьёзно пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время борьба с огнём продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десятках пострадавших в результате пожара в жилом доме в Болгарии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии в результате пожара в жилом доме пострадали десятки людей