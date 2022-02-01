Тюмень, , 04:02 — REGNUM В Тюменской области суд признал законным отстранение от работы непривитой от коронавируса сотрудницы социального центра «Забота». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов судебной системы региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Ирина П. указала в иске, что в ноябре 2021 года по приказу директора она была отстранена от работы, в связи с отказом от вакцинации против COVID-19. Тем временем, по её утверждению, её служебные обязанности не связаны с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и не требуют обязательной профилактики. Тюменка считает, что работодатель нарушил её конституционное право на труд, и просила суд признать приказ об её отстранении незаконным, выплатить заработную плату за время отстранения.

Суд отказал ей в удовлетворении иска, так как постановление губернатора об отстранении от работы непривитых от коронавируса ряда работников соответствует федеральному закону от 17 сентября 1998 года, № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», который не противоречит абзацу 8 части первой статьи 76 Трудового кодекса РФ. Действия работодателя суд расценил как законные.

Отмечается, что решение в законную силу не вступило, ответчик высказала намерение его обжаловать.