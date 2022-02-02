Тегеран, , 08:05 — REGNUM 31 января заместитель министра внутренних дел Ирана подверг резкой критике отсутствие международного финансирования для афганских беженцев, проживающих в Исламской Республике. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Афганские беженцы

Маджид Мирахмади сделал эти замечания на встрече с представителем Агентства ООН по делам беженцев в Иране Иво Фрейсеном.

Чиновник отметил, что Иран тепло принимает афганских беженцев уже более четырех десятилетий, в то время как некоторые страны, претендующие на роль защитников прав человека, проявляют жестокое поведение по отношению к пострадавшим лицам.

Мирахмади подчеркнул, что после недавних событий в Афганистане около миллиона афганских граждан устремились к иранским границам, и все они теперь находятся под защитой Исламской Республики Иран.

«Иран продолжает принимать афганских беженцев, несмотря на нехватку международных средств, условия санкций и пандемию COVID-19, причем они были бесплатно вакцинированы по приказу действующего президента Раиси», — заявил он.

Чиновник также упомянул, что около 300 000 афганских студентов получают бесплатное образование в Иране.

Он призвал УВКБ ООН сыграть свою роль в попытке увеличить международную финансовую помощь Ирану для размещения афганских беженцев, рекомендуя, чтобы ООН могла установить минимальные обязательства по финансовой помощи для каждой страны в соответствии с ее экономическими возможностями.