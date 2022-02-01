Уссурийск, Приморский край, , 04:08 — REGNUM В Уссурийске завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, которого обвиняют в вандализме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СУ РФ по Приморскому краю.

Вечный огонь

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В ходе следствия установлено, что 8 ноября 2021 года фигурант, находясь на мемориальном комплексе уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в состоянии алкогольного опьянения, выражая явное неуважении к обществу, залил жидкость в газовую горелку Вечного огня, тем самым потушил пламя.

Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале был осквернён неприличными изображениями мемориал на площади Памяти в селе Мужи Шурышкарского района. Фотографии с надругательством были опубликованы в социальных сетях.