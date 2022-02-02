Тегеран, , 08:05 — REGNUM 31 января секретарь Высшего совета Ирана по правам человека Казем Гарибабади призвал Францию выполнить свои обязанности по борьбе с терроризмом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Реагируя на замечания министра иностранных дел Франции о двух осужденных в Иране, Гарибабади отметил, что разница между двумя странами в отношении осужденных заключается в том, что Иран решает проблему на основе нормативных актов, тогда как Франция принимает и защищает преступников и террористов.

«Страна, которая использует своих граждан для шпионажа и принятия мер против национальной безопасности, а затем угрожает изменить свои подходы ради их свободы, не имеет права строить из себя мученика», — сообщил Гарибабади.

Иранский представитель подчеркнул: «Из-за многочисленных нарушений прав иранской нации, особенно в отношении террористической группировки MKO, Париж по сей день остаётся в долгу перед Тегераном. При этом важно помнить: Франция не в состоянии руководить судебной системой Ирана».