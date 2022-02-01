Красноярск, 1 февраля, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Во вторник, 1 февраля, в Красноярске будет небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −13… −11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Столбы, Красноярск

В 07:40 на Театральной площади было — 20 °C.

Ночью с 1 на 2 февраля ожидается до −22… −20 °C, облачно, без осадков.

Скорость ветра переменных направлений 1−6 м/с. Давление — 750 мм рт. ст.

В среду, 2 февраля, в Красноярске до −15… −11 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −24… −22 °C.

В четверг, 3 февраля, в Красноярске ожидается до −13… −10 °C днём и до −22… −20 °C ночью. Переменная облачность, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 1 февраля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается сильный южный ветер на порывах до 15−18 м/с. По центральным и южным районам Красноярского края и в Туве морозная погода, температура воздуха ночью местами −35… −33 °C.

1−4 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ, режим «чёрного неба») продлён в городах Красноярске, Назарово и Минусинске до 19:00 (местное время) 3 февраля.