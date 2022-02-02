Тегеран, 2 февраля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. 31 января Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи посетил мавзолей основателя Исламской Республики, покойного Имама Хомейни, накануне 43-й годовщины победы Исламской революции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

В мавзолее аятолла произнес молитву и прочитал Коран в память о покойном имаме. Кроме того, Верховный лидер отдал дань уважения мученикам военного времени и защитникам исламских святынь.

Ежегодно по всему Ирану отмечается Десятидневный фаджр (рассвет), который начинается 1 февраля. В этот день иранцы вспоминают возвращение покойного Имама Хомейни, отца Исламской революции и основателя Исламской Республики, в Иран после 15 лет изгнания.

Таким образом, возвращение имама по своей сути ознаменовало победу Исламской революции, упразднение шахской монархии и установление новой администрации пол руководством аятоллы Хомейни.