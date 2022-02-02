Тегеран, 2 февраля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. 29 января в иранской столице открылась 15-я Международная выставка туризма и смежных отраслей (TITE). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 31 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Заместитель министра туризма ИранаАли-Асгар Шалбафян заявил на церемонии открытия 15-й Тегеранской выставки туризма и смежных отраслей, что, к счастью, массовая вакцинация создала атмосферу надежды на оживление индустрии туризма.

«С 23 октября 2021 года Исламская Республика возобновила выдачу виз, что способствовало увеличению внутренних и зарубежных поездок», — отметил Шалбафян, подчеркнув, что пандемия COVID-19 сильно ударила по индустрии туризма, которая теперь нуждается во всесторонних усилиях различных организаций для компенсации потерь в этой отрасли.

По словам заместителя министра, учебные семинары, сессии по обмену опытом, а также заседания экспертных групп входят в число других мероприятий, которые будут проводиться в кулуарах выставки как очно, так и в режиме онлайн.

Иранский депутатМохаммад-Реза Дашти Ардакани заявил, что администрация президентаИбрагима Раиси придает особое значение индустрии туризма, отметив, что национальное развитие напрямую зависит от культурного фактора.

«Туризм способствует миру и дружбе между иранцами и другими народами, что может помочь Исламской Республике обойти незаконные санкции и продемонстрировать свое истинное лицо государствам мира», — сообщил законодатель.

15-я Тегеранская международная выставка туризма и смежных отраслей (TITE) стартовала 29 января под девизом «Туризм для роста». Мероприятие завершится 1 февраля.