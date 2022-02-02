Тегеран, , 08:04 — REGNUM 31 января глава Иранского общества Красного Полумесяца (RSC) Пирхоссейн Куливанд на встрече с постоянным координатором ООН по Ирану Стефаном Приснером заявил, что санкции негативно повлияли на гуманитарные операции Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Девизом всех международных фондов на службе человечества, включая Организацию Объединенных Наций, является оказание помощи угнетенным народам мира, но теперь санкции затронули не только иранскую нацию, но и афганцев, которые являются для нашей страны постоянными гостями, причем их число значительно возросло за последние месяцы», — заявил Куливанд во время встречи.

Он отметил, что санкции не позволяют Иранскому обществу Красного Полумесяца должным образом взаимодействовать с международным сообществом и получать необходимые средства для оказания помощи беженцам.

«В течение последних двух лет наводнения, землетрясения, а также морозы возложили тяжелую ответственность на плечи спасателей, но примечательно, что огромное количество нашей энергии также было сосредоточено на помощи нуждающимся в рамках кампании по борьбе с COVID-19», — подчеркнул Куливанд.

Он также сообщил: «Хотя всегда считалось, что лекарства и медицинские учреждения исключаются из санкционного списка, но на практике большинство ограничений создаются именно в этих областях, однако RSC удалось приобрести многие необходимые предметы медицинского назначения путем создания производственных линий в своих дочерних компаниях.

«Пиком успеха и гордости RCS был импорт большого количества вакцин против коронавируса; более 130 миллионов доз иностранных вакцин за относительно короткий промежуток времени», — заявил иранский представитель.