Тегеран, 2 февраля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. 31 января глава Иранского общества Красного Полумесяца (RSC) Пирхоссейн Куливанд на встрече с постоянным координатором ООН по Ирану Стефаном Приснером заявил, что санкции негативно повлияли на гуманитарные операции Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«Девизом всех международных фондов на службе человечества, включая Организацию Объединенных Наций, является оказание помощи угнетенным народам мира, но теперь санкции затронули не только иранскую нацию, но и афганцев, которые являются для нашей страны постоянными гостями, причем их число значительно возросло за последние месяцы», — заявил Куливанд во время встречи.

Он отметил, что санкции не позволяют Иранскому обществу Красного Полумесяца должным образом взаимодействовать с международным сообществом и получать необходимые средства для оказания помощи беженцам.

«В течение последних двух лет наводнения, землетрясения, а также морозы возложили тяжелую ответственность на плечи спасателей, но примечательно, что огромное количество нашей энергии также было сосредоточено на помощи нуждающимся в рамках кампании по борьбе с COVID-19», — подчеркнул Куливанд.

Он также сообщил: «Хотя всегда считалось, что лекарства и медицинские учреждения исключаются из санкционного списка, но на практике большинство ограничений создаются именно в этих областях, однако RSC удалось приобрести многие необходимые предметы медицинского назначения путем создания производственных линий в своих дочерних компаниях.

«Пиком успеха и гордости RCS был импорт большого количества вакцин против коронавируса; более 130 миллионов доз иностранных вакцин за относительно короткий промежуток времени», — заявил иранский представитель.