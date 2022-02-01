Севастополь, 1 февраля, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Конкурс в электронной форме по выбору исполнителя на основные работы по строительству многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкодиспансера Севастополя объявил госзаказчик из дивизиона госкорпорации «Ростех». Итоги тендера с начальной ценой свыше 2,1 млрд рублей подведут 24 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.

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Заказчиком выступает ООО «РТ-СоцСтрой». Максимальная цена договора — 2 192 694 753,29 рубля.

Напомним, проект был анонсирован еще в 2018 году, и его начинала другая компания, которая не оправдала возложенных на неё надежд. Для завершения реализации проекта позднее дирекция капитального строительства Севастополя подписала соответствующий контракт со структурой «Ростех». На 2020 год инвестиции в строительство оценивали в 4 млрд рублей. Из открытых источников известно, что объект представляет собой четырёхэтажное здание общей площадью более 33 тыс. кв. м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года стало известно, что в России на строительство специализированных больниц в регионах направят ещё 300 млн рублей. Например, в Саратове более 87 млн рублей дополнительно выделено на возведение онкодиспансера на 200 коек общей стоимостью около 6,5 млрд рублей.