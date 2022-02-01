Тегусигальпа, 1 февраля 2022, 03:53 — REGNUM Идею сделать бесплатной электроэнергию для малообеспеченных семей в Гондурасе выдвинула новый президент страны Сиомара Кастро, 31 января сообщило агентство Prensa Latina.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925
Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

Глава государства уже направила соответствующий законопроект на рассмотрение в парламент республики. Он должен освободить от платежей за свет около 1,3 млн малоимущих семей, которые потребляют менее 150 кВт в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января Сиомара Кастро заявила, что отправит в ООН запрос о восстановлении Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью.

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