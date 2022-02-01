Тегусигальпа, 1 февраля, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Идею сделать бесплатной электроэнергию для малообеспеченных семей в Гондурасе выдвинула новый президент страны Сиомара Кастро, 31 января сообщило агентство Prensa Latina.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

Глава государства уже направила соответствующий законопроект на рассмотрение в парламент республики. Он должен освободить от платежей за свет около 1,3 млн малоимущих семей, которые потребляют менее 150 кВт в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января Сиомара Кастро заявила, что отправит в ООН запрос о восстановлении Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью.