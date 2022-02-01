Чугуевский район, Приморский край, 1 февраля, 2022, 04:07 — ИА Регнум. В селе Соколовка Чугуевского района 30 января обнаружено тело 44-летней женщины с признаками насильственной смерти и 49-летний мужчина с ранением живота — возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Мужчина с ножом

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По подозрению в преступлении задержан 48-летний сожитель погибшей. Он пояснил, что они втроёмраспивали спиртные напитки. Между ним и женщиной возникла ссора, и сожительница вызвала полицию. Приятель, желая отомстить женщине, нанес ей удары ножом, от полученных ранений она скончалась. Когда вернулся сожитель и увидел, что его подруга не подает признаков жизни, он взял нож и попытался убить мужчину, нанеся ему удар ножом в область живота.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бичурском районе Бурятии местную жительницу заподозрили в убийстве супруга.