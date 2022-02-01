Хартум, , 03:40 — REGNUM По меньше мере 62 полицейских пострадали при столкновениях в Судане, которые произошли в ходе массовых акций протеста 30 января. Об этом 31 января сообщило информационное агентство SUNA со ссылкой на суданские власти.

Протесты в Судане M.Saleh

Кроме того, по информации полиции страны, на демонстрациях получили ранения семеро протестующих, а один из участников акций протеста погиб. Еще 56 демонстрантов были задержаны.

Участники акций протеста требуют от властей сформировать гражданское правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Судане полицейские застрелили троих протестующих, участвовавших в демонстрациях у президентского дворца в Хартуме, а также в городе Вад-Мадани.

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