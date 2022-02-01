Хартум, 1 февраля 2022, 03:40 — REGNUM По меньше мере 62 полицейских пострадали при столкновениях в Судане, которые произошли в ходе массовых акций протеста 30 января. Об этом 31 января сообщило информационное агентство SUNA со ссылкой на суданские власти.
Кроме того, по информации полиции страны, на демонстрациях получили ранения семеро протестующих, а один из участников акций протеста погиб. Еще 56 демонстрантов были задержаны.
Участники акций протеста требуют от властей сформировать гражданское правительство.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Судане полицейские застрелили троих протестующих, участвовавших в демонстрациях у президентского дворца в Хартуме, а также в городе Вад-Мадани.
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