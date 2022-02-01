Хартум, 1 февраля, 2022, 03:40 — ИА Регнум. По меньше мере 62 полицейских пострадали при столкновениях в Судане, которые произошли в ходе массовых акций протеста 30 января. Об этом 31 января сообщило информационное агентство SUNA со ссылкой на суданские власти.

M.Saleh Протесты в Судане

Кроме того, по информации полиции страны, на демонстрациях получили ранения семеро протестующих, а один из участников акций протеста погиб. Еще 56 демонстрантов были задержаны.

Участники акций протеста требуют от властей сформировать гражданское правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Судане полицейские застрелили троих протестующих, участвовавших в демонстрациях у президентского дворца в Хартуме, а также в городе Вад-Мадани.