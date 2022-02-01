Токио, 1 февраля, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Резкой критике подвергло ситуацию в Мьянме правительство Японии и обратилось с призывом к пришедшим к власти военным остановить насилие в стране. Об этом сказано в опубликованном 1 февраля, к годовщине военного переворота в Мьянме, заявлении японского МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Внешнеполитическое ведомство Японии призвало пришедших к власти военных в Мьянме «немедленно остановить насилие, освободить задержанных и оперативно восстановить демократическую систему Мьянмы». Отмечается, что применение насилия, несмотря на призывы к сдержанности со стороны международного сообщества, привело к большому количеству смертей в Мьянме.

В Токио уточнили, что продолжат тесное сотрудничество с международным сообществом и странами АСЕАН, с целью повлиять на ситуацию в Мьянме и остановить насилие в этой стране, кроме того, японское правительство продолжит оказывать гуманитарную помощь народу Мьянмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Мьянма сможет присоединиться к саммиту стран АСЕАН, но для этого пришедшие к власти в стране военные должна немедленно прекратить насилие и наладить конструктивный диалог для поиска мирного решения.