Москва, 1 февраля, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы прекратил производство по финансовому требованию АО «Национальный центр вертолётостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова» к Минобороны России. Претензии на более чем 314 млн рублей, поданные в августе 2021 года, отозвал сам истец, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

«Представитель истца заявил ходатайство об отказе от исковых требований на основании ст. 49 АПК РФ и прекращении производства по делу», — отмечалось в материалах суда.

В споре, начатом около полугода назад, центр вертолётостроения требовал взыскать с министерства более 274,798 млн рублей долга, а также свыше 40,4 млн рублей процентов на сумму долга и проценты на долг примерно с даты обращения в суд и по день фактического исполнения вердикта.

Напомним, также ранее министерство через суд взыскало с центра Миля и Камова более 23,5 млн рублей, фигурировавших как ущерб от авиационного инцидента.