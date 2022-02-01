Лондон, , 03:18 — REGNUM Британские власти осуждают ракетный запуск, который был осуществлен КНДР 27 января. Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел Великобритании Аманды Миллинг, которое опубликовано 31 января на сайте внешнеполитического ведомства королевства.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе отмечается, что такие испытания нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, а также создают угрозу для партнеров Лондона и других стран в регионе. В МИД Британии призвали Пхеньян начать диалог с США, который бы гарантировал полную, прозрачную и необратимую денуклеаризацию на Корейском полуострове.

В королевстве также выступили за то, чтобы страны не отказывались от санкций против КНДР до тех пор, пока Северная Корея не выполнит это условие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее северокорейские власти объявили о том, что осуществили испытания своей крылатой ракеты большой дальности.

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