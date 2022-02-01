Санкт-Петербург, , 03:17 — REGNUM Предприятие, на котором работают почти 1 тыс. человек, получило банкротный иск. Соответствующее заявление к АО «Металлургический завод «Петросталь» арбитражем Санкт-Петербурга и Ленинградской области пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от компании «Технологии рециклинга» из Кузбасса поступил в базу 26 января 2022 года. Сумма долга и прочие детали пока не сообщались. Между тем в декабре 2021 года ООО выиграло у завода иск о взыскании 11 773 688 рублей долга, 362 059 рублей 88 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Решение на сегодня обжалуется.

В ЕГРЮЛ завод зарегистрирован в июле 1995 года с основным видом деятельности — производство сортового горячекатаного проката и катанки. В открытых источниках предприятие фигурирует как один из основных производителей металлопроката в РФ и странах СНГ. На начало 2021 года на заводе трудились почти 990 человек. Учредителем указано ПАО «Кировский завод».