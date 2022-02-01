Владивосток, , 03:19 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл в столице Приморья 31 января совещание по развитию Владивостокской агломерации. В повестку вошли вопросы разработки мастер-плана, комплексной застройки в ТОР «Надеждинская», строительства Владивостокской кольцевой автомобильной дороги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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«Первое — проекты мы должны представить на следующем ВЭФ, хочу всем сказать, что прошло уже четыре месяца из 12. Это не так уж мало. Поэтому работа должна вестись достаточно интенсивно. Совершенно очевидно, что мы все заинтересованы в том, чтобы среди тех планов, которые будут готовы и которые мы будем докладывать президенту и гостям форума на следующем форуме, в числе первых был мастер-план Владивостока», — сказал Юрий Трутнев.

Приморский край является лидером среди регионов Дальнего Востока по объемам строительства жилья. В 2021 году введено в эксплуатацию около 900 тыс. кв. метров жилья, на 2022 год запланировано создание ещё 1 млн «квадратов» жилого фонда. Население Владивостока насчитывает около 600 тыс. человек. Благодаря расширению города численность населения может увеличиться до 1 млн человек. Более того, создаваемые кварталы позволят снизить стоимость жилья, сделать его доступным для более широкой аудитории, сделать Приморье более привлекательным для приезжающих из других регионов.

Уже создана рабочая группа, включающая экспертов-градостроителей, представителей администрации города, правительства края, Минвостокразвития, союза архитекторов России и общественности. Группа определит основные векторы развития экономики, принципы дальнейшей застройки, образ города и ключевые цели на будущее, а также определит проекты, которые помогут их достигнуть.

Отмечается, что мастер-план будет рассчитан до 2050 года, с четким планом на каждые десять лет.

По словам мэра Владивостока Константина Шестакова, выбран путь комплексного развития территорий, в том числе застроенных.

Минвостокразвития России совместно с различными специалистами прорабатывает проект создания новой комплексной застройки в границах ТОР «Надеждинская», которая станет частью Большого Владивостока. В феврале планируется заключить договор на разработку мастер-плана территории. Уже проведены геологические изыскания, рассчитаны предварительные технико-экономические показатели строящегося жилья и необходимой инфраструктуры, сформировано техзадание. Определена структура и основные этапы реализации проекта.

Реализация строительства ВКАД предусмотрена в два этапа. Первый этап — от острова Русский со строительством мостового перехода до центральных причалов портовой инфраструктуры Владивостока.

Второй этап кольцевой дороги — обводная дорога, позволяющая соединить центральную портовую инфраструктуру с выездом за пределы жилых городских кварталов, в районе улицы Маковского.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, особое внимание будет уделено острову Русский с его потенциалом в области развития туризма. Есть уже инвесторы с опытом создания зон развлечений, аквапарков.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшая китайская компания China Railway Construction Corporation International Investment Company (CRCC International Investment) закончила подготовку концессионного соглашения о строительстве первой очереди Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД). Масштабный проект реализуют на условиях государственно-частного партнерства. Документы уже находятся на рассмотрении в министерстве экономического развития Приморья.