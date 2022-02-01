Лондон, , 03:13 — REGNUM Переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским намерен провести во время своего визита в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 31 января сообщили журналистам в канцелярии британского премьера.

Борис Джонсон (сс) U.S. Department of State

Визит главы правительства Великобритании в Киев намечен на 1 февраля. Джонсон должен был посетить Украину в сопровождении главы МИД Лиз Трасс, но она ушла на самоизоляцию после заражения коронавирусом и принимать участия в поездке не будет.

Отмечается, что визит Джонсона будет демонстрацией поддержки Киева со стороны Лондона. В ходе визита состоятся переговоры с украинским лидером Зеленским. Ключевой темой для переговоров станет стратегическая поддержка Украины Великобританией. Также Джонсон и Зеленский обсудят «враждебную активность» России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам британского премьера Джонсона, телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным были назначены на 31 января, но сорвались из-за того, что Джонсон оправдывался в парламенте за свои «ковид-вечеринки».

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