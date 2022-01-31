Вашингтон, 1 февраля, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Письменный ответ России на отправленные Соединёнными Штатами предложение по безопасности получил Вашингтон. Об этом 31 января сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Представитель Белого дома подтвердил получение Госдепом письменного ответа России, но содержание документа не раскрыл. Он отметил, что вести переговоры в публичном пространстве представляется Госдепу непродуктивным, поэтому Россия будет сама решать, захочет ли она обсуждать свой ответ.

В Госдепе отметили, что США полностью привержены диалогу с Россией по безопасности, что подразумевает обсуждение и ситуации вокруг украинского кризиса. В то же время Вашингтон будет продолжать консультации с союзниками и партнёрами, включая Украину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен 1 февраля проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Переговоры охарактеризованы Госдепом как ещё один «шаг» дипломатических усилий по ситуации вокруг Украины.