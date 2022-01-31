Оттава, 1 февраля, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено у премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом глава канадского правительства написал 31 января на своей странице в Twitter.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

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Он отметил, что чувствует себя хорошо. Трюдо также сообщил, что продолжит работу в дистанционном режиме. Кроме того, премьер-министр призвал сограждан делать прививки от COVID-19. Ранее глава правительства ушел на самоизоляцию, поскольку один из его детей заболел коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января британский певец Элтон Джон объявил о том, что заразился коронавирусом и переносит несколько своих концертов, которые должны были состояться в США.