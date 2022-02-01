Вашингтон, 1 февраля 2022, 02:30 — REGNUM Американская компания SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon 9, которая должна доставить на околоземную орбиту итальянский радиолокационный спутник COSMO-SkyMed. Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter.
Запуск был осуществлен 31 января с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди в штате Флорида (США). Ранее пуск откладывали несколько раз из-за плохих погодных условий.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января американская компания-оператор United Launch Alliance (ULA) успешно вывела на орбиту Земли два военных спутника США.
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