Вашингтон, 1 февраля, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon 9, которая должна доставить на околоземную орбиту итальянский радиолокационный спутник COSMO-SkyMed. Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter.

spaceX Запуск Falcon 9

Запуск был осуществлен 31 января с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди в штате Флорида (США). Ранее пуск откладывали несколько раз из-за плохих погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января американская компания-оператор United Launch Alliance (ULA) успешно вывела на орбиту Земли два военных спутника США.