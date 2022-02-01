Порт-о-Пренс, , 02:29 — REGNUM В столице Гаити городе Порт-о-Пренсе вооружённая банда совершили нападение на полицейский участок, в ходе столкновения погиб один сотрудник правоохранительных органов, ещё один госпитализирован с ранениями. Об этом 31 января сообщает пресс-служба Национальной полиции Гаити.

Полиция в Порт-о-Пренсе. Гаити (сс) James Emery

После совершения первого нападения, предположительно, эти же бандиты разгромили офис местной радиостанции Zenith. О погибших или пострадавших в результате налёта не сообщается, проводится оценка понесённого СМИ ущерба.

Напомним, в беднейшей стране мира 7 июля 2021 года произошло убийство президента Жовенеля Моиза. В августе большую часть регионов опустошило разрушительное землетрясение, при котором погибли более 2,2 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, выбранный оппозицией на должность президента Гаити бывший управляющий Банка Республики Фриц Жан заявил о намерении достичь полного соглашениями со всеми силами страны, кроме правительства премьер-министра Ариэля Анри.

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