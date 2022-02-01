Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Студента из Флориды Джека Суини, который создал аккаунт, где с помощью бота отслеживает перемещения личного самолёта Илона Маска, заблокировал сам миллиардер в ответ на просьбу дать денег за отключение бота. Об этом 31 января сообщил сам Суини агентству Bloomberg.

Илон Маск Daniel Oberhaus

Молодой человек пояснил, что является фанатом SpaceX и Tesla, поэтому знал, что у Маска есть самолёт и решил, что бот поможет понять, куда направляется Маск. Суини отметил, что Маск связался с ним в конце прошлого года и попросил отключить бот из соображений личной безопасности.

По словам Суини, Маск предложил ему вознаграждение в размере $5тыс., однако студент выдвинул встречное предложение: он отключит бота за $50 тыс,. Молодой человек рассчитывал потратить деньги на обучение в колледже или автомобиль Tesla Model 3. В ответ Маск заблокировал просителя во всех соцсетях.

Суини надеется, что миллиардер вернётся к переговорам. В ожидании диалога с Маском студент запустил ботов, отслеживающих самолёты основателя Microsoft Билла Гейтса и основателя Amazon Джеффа Безоса и других довольно состоятельных и известных бизнесменов. Как поясняется Суини, компании таких людей зарабатывают миллиарды долларов в год, и он был бы весьма доволен получить малую часть этих доходов.

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