Загреб, , 02:15 — REGNUM Первые для страны факты заражения новой разновидностью штамма коронавируса «Омикрон», которой присвоено обозначение BA.2, зарегистрированы в Хорватии. Об этом 31 января сообщил на своем сайте Хорватский институт общественного здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В учреждении отметили, что такой вариант SARS-CoV-2 подтвержден у пяти пациентов в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января Государственный медицинский институт Чехии объявил, что в стране обнаружены пять первых случаев инфицирования подвидом коронавируса «Омикрон BA.2».

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