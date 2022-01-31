Южно-Сахалинск, 1 февраля, 2022, 02:06 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске утром 1 февраля поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в школах № 1, 5 и 8, в торговых центрах «Сити Молл» и «Аллея», а так же в детской поликлинике Корсакова, написало ИА «Сах.ком».

Муляж бомбы

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Сообщения о минировании зданий поступили на линию 112.

Из школ оперативно эвакуировали детей и педагогов. Также произведена полная эвакуация людей из зданий торговых центров и медицинского учреждения. На местах работают спецслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовске (ХМАО) будут судить «телефонного террориста», который «заминировал» жилой дом.