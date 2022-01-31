Париж, 1 февраля, 2022, 02:03 — ИА Регнум. 31 января футбольный клуб «Ницца» в матче 1/8 финала Кубка Франции сезона 2021/22 одержала победу над «Пари Сен-Жермен» в серии пенальти со счетом 6:5. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Psg.fr ПСЖ

Серия пенальти: Шнайдерлен — 0:1, Месси — 1:1, Тодибо — 1:2, Мбаппе — 2:2, Аталь — 2:3, Паредес — 2:3, Делорт — 2:3, Дракслер — 3:3, Гуири — 3:4, Верратти — 4:4, Гессан — 4:5, Бернат — 5:5, Данте — 5:6, Симонс — 5:6.

Составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Доннарумма, Дагба (Симонс, 80'), Кимпембе, Керер, Мендеш (Бернат, 80'), Верратти, Эррера (Паредес, 46'), Перейра, Месси, Дракслер, Икарди (Мбаппе, 64').

«Ницца»: Булка, Лотомба (Аталь, 62'), Амави, Данте, Тодибо, Шнайдерлен, Будауи (Брахими, 75'), Тюрам (Лемина, 75'), Клюйверт (Гессан, 90'), Долберг (Делор, 63'), Гуири.