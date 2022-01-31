Минск, 1 февраля, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Белорусское МВД интересует возможность обучения своих кадров в России, чтобы получить «бесценные знания и навыки». Пори этом МВД Белоруссии готово поделиться своим опытом подавления ненасильственных протестных манифестаций.

ИА REGNUM Манифестация. Белоруссия

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В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили о переговорах на эту тему активного участника запугивания белорусских обывателей Николая Карпенкова, получившего за усердие повышение до генерала и должности замминистра командующего Внутренними войсками. Во время встречи с делегацией Федеральной службы войск национальной гвардии России он заявил, что готов «поделиться опытом, в том числе по пресечению массовых беспорядков».

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«С этой целью и разработали специальный план, который включает в себя порядка 12 позиций сотрудничества и предполагает взаимные встречи», — сообщил делегации Росгвардии скандально известный замглавы МВД Белоруссии.

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