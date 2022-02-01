Минск, , 01:58 — REGNUM Александр Лукашенко 31 января подписал указ № 24 «О повышении пенсий». По итогам перерасчёта с 1 марта пенсии увеличатся в среднем на 6,3%, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Документом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 марта 2022 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий», — сказано в официальном комментарии.