Киев, , 01:46 — REGNUM Более тысячи сообщений о минировании, которые коснулись более 10 тыс. объектов, было получено на Украине с начала текущего года. Об этом 31 января рассказал глава МВД страны Денис Монастырский в эфире телеканала ICTV.

Взрывное устройство

Как отметил министр, руководство Украины расценивает эти сообщения как элемент гибридной войны. При этом, по словам Монастырского, большая часть таких сообщений проступает из-за рубежа, лишь очень малая часть ложных сообщений поступает от несовершеннолетних внутри страны.

Глава МВД Украины уточнил, что 100% всех поступивших сообщений были ложными и напомнил об уголовной ответственности за такие ложные угрозы.

В январе по Украине прокатилась волна массовых сообщений о минировании различных объектов. В частности, злоумышленники «минировали» офис президента Украины, аэропорты, вокзалы, школы. Из-за постоянных сообщений о минировании школы в ряде населённых пунктов предпочли перейти на дистанционный формат обучения.

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