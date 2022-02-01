Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора обсудили отношения между странами и уровень жизни палестинцев. Об этом 31 января сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Махмуд Аббас U.S. Department of State

пресс-служба Госдепа США «Стороны обсудили важность укрепления отношений США с властью и народом Палестины, а также необходимость повышения уровня жизни палестинцев реальными способами».

Ранее американские власти заявили о намерении восстановить отношения с Палестиной, которые были основательно испорчены так называемой сделкой века (плана мирного палестино-израильского урегулирования), предложенной президентом США Дональдом Трампом в начале 2020 года и решительно отвергнутой палестинцами. Осуществление сделки привело бы к потере Палестиной до 40% своих территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, глава палестинского МИД Рияд аль-Малики выразил надежду на смену политики Вашингтона в отношении Палестины.

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