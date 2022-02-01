Амстердам, , 01:31 — REGNUM Танкер, перевозящий нефть и химические продукты, столкнулся у побережья Нидерландов с грузовым судном Julietta D. Об этом 31 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на береговую охрану королевства.

Танкер (сс) Free-Photos

В результате столкновения судно начало погружаться в воду, а танкер сохранил способность двигаться дальше. Военные направили к месту инцидента спасательные катера и вертолеты для эвакуации 18 человек. Операцию осложняет шторм «Корри», который привел к сильным порывам ветра в Северном море.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря у берегов Швеции в Балтийском море столкнулись двух грузовых судна, одно из которых после перевернулось.

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