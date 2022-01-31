Москва, 1 февраля, 2022, 01:49 — ИА Регнум. В настоящее время никто из армянских политиков не может заменить Никола Пашиняна на посту премьер-министра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил ведущий научный сотрудник МГИМО МИД, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Надо понимать, что какой-то серьёзной альтернативы Пашиняну нет, как бы парадоксально это ни звучало. Потому что оппозиционеры критикуют правительство прежде всего за принятие совместного Заявления от 10 ноября 2020 года. Но предложить какой-то свой план, который может мобилизовать армянское общество, они не могут. И, получается, что многое сводится к личности Пашиняна, мол, он нехороший. А какие варианты действий есть у его критиков? Поэтому, что бы мы ни говорили, серьёзной оппозиции Пашиняну нет», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что, несмотря на критику Пашиняна со стороны церковных иерархов и определённые фрондерские настроения среди военной элиты, какого-то системного протеста с яркими лидерами и альтернативами нет.

Напомним, что 10 ноября 2020 года было подписано трёхстороннее Заявление Армении, Азербайджана и России о прекращении боевых действий и возвращении Азербайджану ряда территорий, ранее удерживаемых Арменией.